Record nos Parques reúne música, lazer e serviços gratuitos no Parque Madureira Terceira edição do evento levou samba, funk e pagode, oportunidades de emprego, cursos, vacinação e acolhimento ao Parque Madureira, no coração do subúrbio carioca

Atrações musicais atrairam o público no Parque Madureira Reprodução/RECORD

Madureira, o coração do subúrbio carioca e berço do samba, recebeu no sábado (26) a terceira edição do Record nos Parques. Das 10h às 16h, o Parque Madureira reuniu milhares de pessoas em um dia inteiro de música, diversão e cultura, com atividades gratuitas para todas as idades, inclusive para os pets. O evento foi realizado em parceria com a Prefeitura do Rio, com apoio do Sesc RJ e do Senac RJ.

Ao longo do dia, o Parque Madureira ganhou um clima de festa e de cidadania ao mesmo tempo: enquanto as crianças se divertiam no muro de escalada e nos jogos, adultos buscavam vagas de emprego, cursos e orientações, e os pets também tiveram vez, com tosa e banho gratuitos. Participantes destacaram a experiência de conexão e alegria, em uma celebração que refletiu a força e a diversidade da cultura carioca.

‌



Serviços para a família toda

Público pode fazer corte de cabelo em tendas espalhadas pelo Parque Madureira reprodução/Record

A programação reuniu serviços oferecidos pela Prefeitura do Rio, Sesc RJ e Senac RJ distribuídos em tendas e espaços ao longo do parque:

Prefeitura do Rio: aulas de ritmos, oficinas de tecnologia, oportunidades de emprego e cursos, atendimentos sociais e jurídicos, orientações sobre defesa do consumidor e vacinação, com profissionais de saúde no local.

aulas de ritmos, oficinas de tecnologia, oportunidades de emprego e cursos, atendimentos sociais e jurídicos, orientações sobre defesa do consumidor e vacinação, com profissionais de saúde no local. Senac RJ: cortes de cabelo, barbearia, massagem, tosa e banho para pets e cursos gratuitos, com os alunos à frente das ações.

cortes de cabelo, barbearia, massagem, tosa e banho para pets e cursos gratuitos, com os alunos à frente das ações. Sesc RJ: BiblioSesc, muro de escalada, jogos para crianças, plantio em pequeno espaço e ações de cidadania e cultura.

Oportunidade de emprego e capacitação

De olho nos shows e nas oportunidades, Cleiton dos Santos foi ao parque procurar vagas na tenda da Secretaria Municipal da Juventude. “Estou procurando o meu primeiro trabalho”, contou.

‌



O Senac RJ levou ao evento serviços como barbearia, massagem e tosa e banho para pets, desenvolvidos pelos próprios alunos. “O Senac RJ trabalha com a metodologia ‘aprender fazendo’. Então, os nossos alunos colocam a mão na massa”, explicou a gerente do Senac RJ de Madureira, Marivane Curvelo. Entre os atendidos estava Heitor, de 10 anos, que aproveitou para renovar o visual com um novo corte de cabelo.

Houve ainda cursos de capacitação. Lá, os visitantes puderam tirar suas dúvidas com representantes oficiais e já se preparar para se inscrever nos cursos gratuitos sobre a prática da IA no dia a dia de trabalho, além de cursos sobre redes sociais. “Nós temos 2.000 vagas gratuitas de IA na prática e posts para rede social com Canva e IA. É só vir aqui e se inscrever, e temos muito mais de cursos gratuitos”, disse Marivane.

‌



Lazer, cultura e sustentabilidade

O Sesc RJ levou o BiblioSesc, o muro de escalada para a criançada e ações socioeducativas para todas as idades. “Estamos aqui no Record nos Parques para ampliar a participação das famílias nos parques. Temos plantio em pequeno espaço para pensar em sustentabilidade. Temos ações de cidadania, jogos para crianças e muita cultura”, afirmou o analista do Sesc RJ, Daniel Moura.

Record nos Parques apresentou diversão para todas as idades presentes no evento Reprodução/Record

Samba, funk e pagode no palco

A música foi um dos destaques do dia, com shows de Brunna Oliveira, MC Duduzinho, Nego Damoé, Robinho e do grupo Os Hawaianos, que também relembraram histórias e experiências vividas na região. À tarde, o programa Rio BOM D+ foi transmitido ao vivo do Parque Madureira, com a equipe da RECORD Rio interagindo com o público e levando a alegria do evento para quem acompanhou de casa.

Oferecimento: Sesc RJ e Senac RJ