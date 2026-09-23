Senac celebra 80 anos com campanha que mostra como um só movimento pode mudar uma vida Vídeo institucional celebra os 80 anos do Senac com histórias reais de ex-alunos que mudaram de vida através da educação profissional

Às vezes, para a vida mudar, basta um só movimento. É essa a ideia por trás da nova campanha do Senac, que neste ano celebra oito décadas formando profissionais em todo o Brasil. Batizada de “Vidas em Movimento”, a ação reúne histórias reais de ex-alunos que encontraram, dentro de sala de aula, o ponto de virada para suas carreiras.

O curta apresenta três trajetórias: Eduardo Marinho, que saiu do curso de tecnologia pronto para entrar no mercado como desenvolvedor de software; Valdeni Leandro, que descobriu na cozinha profissional que ainda dava tempo de realizar o sonho de virar confeiteira; e Camila Furtak, que transformou a paixão por estética em um negócio próprio como esteticista e empresária. Três áreas diferentes, um mesmo ponto em comum: o momento em que decidiram se mover — e tudo se transformou.

A campanha reforça o mote “Pra ser o que você quer ser”, símbolo dos 80 anos do Senac, e convida o público a conhecer mais histórias na série completa “Vidas em Movimento”, disponível via QR code ao final do vídeo.