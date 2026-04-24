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Criminoso aterroriza clientes de tradicional bar do Rio de Janeiro na hora do almoço; veja vídeo

Ninguém registra ocorrência, e o suspeito do assalto segue foragido

News das 19h|Do R7

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Um suspeito armado assaltou um tradicional bar em Piedade, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (23). Imagens de segurança mostram o momento em que, com a arma em punho, o homem ameaça clientes no horário do almoço, entre eles crianças e idosos. No entanto, até o momento, não houve registro da ocorrência na delegacia da área e o criminoso segue sem identificação.

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