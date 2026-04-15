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Secretaria inicia procedimento para cassação de alvará de bar acusado de antissemitismo no RJ

Estabelecimento é acusado de discriminação contra cidadão dos EUA e de Israel

News das 19h|Do R7

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A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro iniciou um procedimento para a invalidação do alvará do bar Partisan.

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