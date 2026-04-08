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STF julga regras para eleição de mandato-tampão no RJ

Ministros decidem se votação para o governo do estado será direta ou indireta

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O STF (Supremo Tribunal Federal) irá determinar as regras para a eleição do governador-tampão do Rio de Janeiro.

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