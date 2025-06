Veja o momento exato da explosão em posto que matou motorista no Rio

Câmeras de segurança captaram o momento em que um carro explodiu em um posto de gasolina na Lapa, Rio de Janeiro , na madrugada de sábado (7). Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, motorista do veículo, morreu após ser socorrido. A vítima abastecia o automóvel quando ocorreu o acidente.



Além do condutor do automóvel, Paulo B. dos Santos, frentista do local, sofreu ferimentos graves e permanece internado em estado grave em um hospital no centro da capital fluminense. Ainda não há informações sobre as causas da explosão.