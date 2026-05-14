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Locação de imóveis via aplicativo depende de aprovação de condôminos

Pelo menos dois terços dos moradores precisam autorizar esse tipo de atividade

Jornal da Record News|Do R7

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O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que condomínios residenciais podem proibir a locação via Airbnb.

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