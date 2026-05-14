Câmara aprova projeto de financiamento para mobilidade urbana

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece um modelo de financiamento federal destinado à mobilidade urbana. A iniciativa prevê o uso de recursos públicos para custear tarifas, gratuidades e contratos do setor.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!