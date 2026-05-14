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Câmara aprova projeto de financiamento para mobilidade urbana

Texto já passou pelo Senado e segue agora para sanção presidencial

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A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece um modelo de financiamento federal destinado à mobilidade urbana. A iniciativa prevê o uso de recursos públicos para custear tarifas, gratuidades e contratos do setor.

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