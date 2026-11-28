Um policial de folga interveio em um roubo dentro de posto de gasolina na avenida Fuad Lutfalla, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, na noite desta sexta-feira (27). Um criminoso, que portava um revólver, foi atingido por disparos. O outro conseguiu escapar com a moto roubada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agente presenciou dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto de uma motocicleta. Na sequência, o policial efetuou três disparos e atingiu um dos envolvidos.

O suspeito baleado foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria na Vila Penteado, para atendimento médico. O segundo criminoso conseguiu fugir levando a motocicleta, que foi localizada posteriormente.

Em imagens obtidas pela Agência RECORD, é possível visualizar o momento em que os criminosos anunciaram o assalto contra um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta dentro do posto.

Ainda no vídeo, é possível ver um dos envolvidos caído no chão, após ser atingido pelo policial. O outro suspeito conseguiu fugir do local.

Ainda segundo as informações policiais, o suspeito atingido teria ligação com outra ocorrência registrada em 30 de outubro, uma tentativa de latrocínio. Na ocasião, uma vítima reconheceu um suspeito por meio de fotografias, e um inquérito policial foi instaurado.

A ocorrência será apresentada no 72° Distrito Policial da Vila Penteado.

A apuração é de Lyncoln Virginio, sob supervisão de Helena Osagie, da Agência RECORD.