Policial de folga surpreende criminosos que ameaçavam casal com arma na cabeça e atinge bandido
Agente interveio e neutralizou suspeito que tem longa ficha criminal, mas comparsa conseguiu escapar com moto roubada na Freguesia
Um policial de folga interveio em um roubo dentro de posto de gasolina na avenida Fuad Lutfalla, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, na noite desta sexta-feira (27). Um criminoso, que portava um revólver, foi atingido por disparos. O outro conseguiu escapar com a moto roubada.
De acordo com informações da Polícia Militar, o agente presenciou dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto de uma motocicleta. Na sequência, o policial efetuou três disparos e atingiu um dos envolvidos.
O suspeito baleado foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria na Vila Penteado, para atendimento médico. O segundo criminoso conseguiu fugir levando a motocicleta, que foi localizada posteriormente.
Em imagens obtidas pela Agência RECORD, é possível visualizar o momento em que os criminosos anunciaram o assalto contra um homem e uma mulher que estavam em uma motocicleta dentro do posto.
Ainda no vídeo, é possível ver um dos envolvidos caído no chão, após ser atingido pelo policial. O outro suspeito conseguiu fugir do local.
Ainda segundo as informações policiais, o suspeito atingido teria ligação com outra ocorrência registrada em 30 de outubro, uma tentativa de latrocínio. Na ocasião, uma vítima reconheceu um suspeito por meio de fotografias, e um inquérito policial foi instaurado.
A ocorrência será apresentada no 72° Distrito Policial da Vila Penteado.
A apuração é de Lyncoln Virginio, sob supervisão de Helena Osagie, da Agência RECORD.
Últimas
Chuva invade estação Liberdade do Metrô de SP
Passageiros filmaram a inundação na tarde desta quarta-feira (14); confira
Carro pega fogo dentro de garagem de casa na zona norte de SP
Nuvem de fumaça se espalhou rapidamente; ninguém ficou ferido
Vídeo: mulher tem corrente roubada na porta do prédio em São Paulo
PM informou que boletim de ocorrência não foi registrado
Muro de obra desaba e mata duas pessoas em São Paulo
Vítimas eram um jovem de 20 anos e um homem de 58; responsáveis serão ouvidos pela polícia
Polícia investiga esquema de lavagem de dinheiro em SP
Quadrilha é suspeita de aplicar golpes de estelionato por toda a cidade
Vídeo flagra momento em que roda de caminhão se solta e quase causa acidente em rodovia
Motorista de outro veículo gravou a cena; apesar do susto, ninguém ficou ferido
Motorista saiu com carro em alta velocidade cantando pneu antes de matar duas crianças em SP
Tragédia gerou protestos entre os moradores da região, que exigem justiça diante da reincidência criminal do motorista
Homem em moto é arremessado por cima de carro em São Paulo
Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o motoqueiro
Casa Bola abre as portas ao público em exposição
Mostra reúne 60 obras de artistas contemporâneos e instalações ao longo da avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo
O que é essa Bola que a gente vê, uma casa icônica de SP
Eduardo Longo, arquiteto que criou a Casa Bola, fala sobre o projeto
Qual é a ideial? Um prédio de bolas
Projeto dos anos 1970 prevê um edifício modulado de bolas, que podem ser transportadas com facilidade
Violência contra a mulher: 'Estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo', diz desembargadora
Desembargadora Ivana David destaca a importância do combate à prática e de políticas e leis voltadas ao gênero
Policial Militar morre após ser atropelado por motorista embriagado
Motorista registrou 0,27 mg/L no teste do bafômetro, acima do limite de 0,04 mg/L
Veja o momento em que CAC mata médicos em frente a policiais na Grande SP
Crime aconteceu na saída de um restaurante na cidade de Barueri, nesta sexta (16)