Motorista saiu com carro em alta velocidade cantando pneu antes de matar duas crianças em SP

Uma câmera de segurança flagrou o motorista preso por atropelar e matar duas crianças que brincavam na calçada em Diadema, na Grande São Paulo, em alta velocidade e cantando pneu do carro segundos antes da tragédia, que ocorreu na última sexta-feira (3).

No vídeo é possível ver Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, disparar com seu carro e, segundos depois, um grande estrondo, acompanhado por gritos e desespero de pessoas que estavam na região.

Demóstenes dirigia embriagado, perdeu o controle do veículo e atropelou e matou Sofia Oliveira Santos, 10 anos, e Isaías Oliveira Santos, 5, que estavam brincando na frente de casa quando foram atingidos.

Demóstenes foi preso em flagrante. Ele já havia se envolvido em acidentes semelhantes anteriormente. O acidente deixou duas outras crianças feridas. Uma já se recuperou e a outra teve apenas ferimentos leves.

Isaías e Sofia foram velados em Taquarana, Alagoas. Demóstenes enfrentará acusações de homicídio qualificado pelas mortes das duas crianças.

A tragédia gerou protestos entre os moradores da região, que exigem justiça diante da reincidência criminal do motorista.