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Motorista saiu com carro em alta velocidade cantando pneu antes de matar duas crianças em SP

Tragédia gerou protestos entre os moradores da região, que exigem justiça diante da reincidência criminal do motorista

São Paulo|Do R7, com Agência RECORD

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Uma câmera de segurança flagrou o motorista preso por atropelar e matar duas crianças que brincavam na calçada em Diadema, na Grande São Paulo, em alta velocidade e cantando pneu do carro segundos antes da tragédia, que ocorreu na última sexta-feira (3).


No vídeo é possível ver Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, disparar com seu carro e, segundos depois, um grande estrondo, acompanhado por gritos e desespero de pessoas que estavam na região.


Demóstenes dirigia embriagado, perdeu o controle do veículo e atropelou e matou Sofia Oliveira Santos, 10 anos, e Isaías Oliveira Santos, 5, que estavam brincando na frente de casa quando foram atingidos.


Demóstenes foi preso em flagrante. Ele já havia se envolvido em acidentes semelhantes anteriormente. O acidente deixou duas outras crianças feridas. Uma já se recuperou e a outra teve apenas ferimentos leves.


Isaías e Sofia foram velados em Taquarana, Alagoas. Demóstenes enfrentará acusações de homicídio qualificado pelas mortes das duas crianças.


A tragédia gerou protestos entre os moradores da região, que exigem justiça diante da reincidência criminal do motorista.

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