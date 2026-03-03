Logo R7.com
Casa Bola abre as portas ao público em exposição

Mostra reúne 60 obras de artistas contemporâneos e instalações ao longo da avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo

São Paulo|Do R7

Entre 8 de março e 31 de maio, a icônica Casa Bola, a poucos metros da Faria Lima, abre as portas ao público pela primeira vez, como sede da 5ª edição da plataforma Aberto.

