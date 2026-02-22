Policial Militar morre após ser atropelado por motorista embriagado

O policial militar Diego Richard Ferreira de Souza foi vítima de um acidente fatal envolvendo um motorista embriagado neste domingo (22), em São Paulo (SP).



Diego estava voltando de motocicleta para casa quando foi atingido pelo veículo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.



O condutor do automóvel, João Manuel, é português e estava em visita ao Brasil desde o dia 03/02. Ele disse que sinalizou para fazer a conversão à direita quando a motocicleta se chocou contra seu veículo.



A PM (Polícia Militar) relatou que o homem apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro registrou a concentração de 0,27 mg/L de álcool no ar alveolar, acima do limite de 0,04 mg/L.