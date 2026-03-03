Logo R7.com
O que é essa Bola que a gente vê, uma casa icônica de SP

Eduardo Longo, arquiteto que criou a Casa Bola, fala sobre o projeto

São Paulo|Do R7

A Casa Bola, a poucos metros da Faria Lima, no Itaim Bibi, em São Paulo, foi projetada pelo arquiteto Eduardo Longo nos anos 1970 e resiste como símbolo de inovação até hoje.

