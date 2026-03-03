O que é essa Bola que a gente vê, uma casa icônica de SP
Eduardo Longo, arquiteto que criou a Casa Bola, fala sobre o projeto
A Casa Bola, a poucos metros da Faria Lima, no Itaim Bibi, em São Paulo, foi projetada pelo arquiteto Eduardo Longo nos anos 1970 e resiste como símbolo de inovação até hoje.
Últimas
Casa Bola abre as portas ao público em exposição
Mostra reúne 60 obras de artistas contemporâneos e instalações ao longo da avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo
Qual é a ideial? Um prédio de bolas
Projeto dos anos 1970 prevê um edifício modulado de bolas, que podem ser transportadas com facilidade
Violência contra a mulher: 'Estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo', diz desembargadora
Desembargadora Ivana David destaca a importância do combate à prática e de políticas e leis voltadas ao gênero
Policial Militar morre após ser atropelado por motorista embriagado
Motorista registrou 0,27 mg/L no teste do bafômetro, acima do limite de 0,04 mg/L
Veja o momento em que CAC mata médicos em frente a policiais na Grande SP
Crime aconteceu na saída de um restaurante na cidade de Barueri, nesta sexta (16)
Vídeo: funcionária de padaria assaltada em SP corre atrás de suspeito
Assalto a padaria na rua Oscar Freire, em SP, teve reféns e troca de tiros
Mulheres brigam em plataforma de trem em SP, e criança agride uma delas com tapas
Confusão só terminou com a chegada de agentes de segurança da CPTM, na Estação da Luz
Empilhadeira bate em pilar, derruba estoque ‘como dominó’ e operador fica soterrado; assista
Vítima sofreu luxação e fratura nos braços e foi levado ao Hospital das Clínicas; ele não corre risco de morrer
Prefeito Ricardo Nunes critica Enel após vendaval histórico em São Paulo
Ele cobrou agilidade da empresa para restabelecer energia na cidade
Ricardo Nunes se pronuncia sobre transtornos da ventania: ‘Essa empresa tem que sair de São Paulo’
Ele afirmou que somente o governo federal tem autoridade para cancelar ou não renovar contratos com empresas como a Enel
Marido traído contrata amigo e comparsa para matar o homem que se relacionou com a esposa dele
Investigação detalhou ameaças, pagamentos e registros que confirmam a autoria de Luiz Antônio Malavolta no homicídio de Anderson Campos de Andrade
Engavetamento deixa uma pessoa ferida no Itaim Bibi
Acidente ocorreu na avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini na altura do número 960
'É como se a gente tirasse da população um hospital por mês', diz Tarcísio sobre dinheiro desviado
Autoridades realizam megaoperação contra grupo especializado em sonegação tributária
Ônibus escolar pega fogo e atinge fiação elétrica na região metropolitana de SP
Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido