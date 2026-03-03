Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Qual é a ideial? Um prédio de bolas

Projeto dos anos 1970 prevê um edifício modulado de bolas, que podem ser transportadas com facilidade

São Paulo|Do R7

  • Google News

A Casa Bola, criada pelo arquiteto Eduardo Longo nos anos 1970, faz parte de projeto que prevê um prédio de esferas habitadas

  • sao-paulo-cidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.