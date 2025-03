Colecionador de armas sofre tentativa de assalto, troca tiros com bandidos e é baleado em SP

Um homem com registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) foi baleado no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo , na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações da Polícia Militar, ele estava na rua, esperando um comércio abrir, quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto, que gritaram “perdeu”.



A vítima, então, sacou uma arma e iniciou-se uma troca de tiros , flagrada por câmeras de seguranças. O homem foi atingido no joelho e caiu no chão, enquanto os suspeitos conseguiram fugir.



Ainda de acordo com a PM, a vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico, e o caso encaminhado para o 48° Distrito Policial de Cidade Dutra.



A apuração é de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.