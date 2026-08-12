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Emissora é vencedora de prêmio no Prêmio no Festival Élan 2026

Peça publicitária premiada destaca trabalho dos profissionais da RECORD NEWS

Alerta Brasil|Do R7

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A RECORD NEWS foi premiada no festival Élan, promovido pelo Amigos do Mercado, uma rede de conexão de profissionais de propaganda e publicidade.

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