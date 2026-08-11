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Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na Avenida do Estado, em São Paulo

Ruas na região do Cambuci foram fechadas; sete viaturas foram deslocadas para o local

Link Record News|Do R7

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Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na Avenida do Estado, no bairro Cambuci, zona central de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 18h27 desta terça-feira (12) e mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros para o local. Devido à ocorrência, apenas uma faixa da avenida está liberada para o tráfego.

A densa cortina de fumaça preta que se formou pode ser vista a quilômetros de distância. As autoridades ainda não confirmaram a existência de feridos ou pessoas presentes no local durante o início das chamas. A origem exata e as causas do incêndio estão sob investigação pelos órgãos competentes.

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