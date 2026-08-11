Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na Avenida do Estado, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na Avenida do Estado, no bairro Cambuci, zona central de São Paulo . O incidente ocorreu por volta das 18h27 desta terça-feira (12) e mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros para o local. Devido à ocorrência, apenas uma faixa da avenida está liberada para o tráfego.



A densa cortina de fumaça preta que se formou pode ser vista a quilômetros de distância. As autoridades ainda não confirmaram a existência de feridos ou pessoas presentes no local durante o início das chamas. A origem exata e as causas do incêndio estão sob investigação pelos órgãos competentes.



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