COP30: indígenas com arco e flecha obrigam autoridades a usar entrada lateral

Na manhã de sexta-feira (14), dezenas de manifestantes indígenas bloquearam a entrada principal da COP30, sede da cúpula brasileira, num protesto pacífico que obrigou os delegados a utilizarem uma entrada lateral para retomar as negociações sobre o combate às mudanças climáticas. As imagens são da agência Reuters.

Em meio ao protesto, a segurança foi reforçada enquanto delegados aguardavam em longas filas para entrar no complexo, construído no local de um antigo aeroporto em Belém (PA).

Os manifestantes exigem que o governo brasileiro suspenda todos os projetos de desenvolvimento na Amazônia, incluindo mineração, exploração madeireira, perfuração de petróleo e a construção de uma nova ferrovia para o transporte de produtos agrícolas e da mineração.

A entrada do local foi liberada no final da manhã.

Na terça-feira, dezenas de manifestantes indígenas forçaram a entrada na COP30 e entraram em confronto com os seguranças. Depois, defenderam a ação, afirmando que queriam demonstrar a urgência de sua luta pela proteção da floresta.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou as comunidades indígenas como atores-chave nas negociações da COP30 deste ano.