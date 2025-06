Alexandre Silveira debate com empresários medidas para baratear o gás natural Ministro de Minas e Energia apresentou ações realizadas pelo governo e mostrou caminhos para reduzir preço do insumo Economia|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 01h50 (Atualizado em 12/06/2025 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Silveira defende redução do preço do gás natural no Brasil R7- 11/06/2025

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta quarta-feira (11) com representantes de associações do setor industrial para apresentar propostas do programa “Gás para Empreender”.

O projeto visa aumentar a oferta de gás natural para o mercado nacional, impulsionando o desenvolvimento industrial e a geração de empregos.

Durante a reunião, o ministro apresentou as ações já realizadas no âmbito do programa e indicou caminhos para reduzir o custo do gás, apontado pelos empresários como o principal problema enfrentado.

O gás natural é um insumo de grande relevância para a indústria, usado tanto como fonte de energia quanto como matéria-prima de produtos como fertilizantes. Segundo um estudo da CNI, a indústria é o principal consumidor do gás natural no país.

‌



“Um dos setores que, na minha visão, precisamos enfrentar é o do preço do gás natural, que é tão representativo para a indústria, em especial para a de alto consumo, como a petroquímica e a de nitrogenados, que hoje operam com capacidade ociosa”, declarou o chefe da pasta.

Em outras ocasiões, Silveira já havia defendido a redução do preço de custo do gás para o consumidor final.

‌



Atualmente, o valor chega a US$ 14 por milhão de BTU (unidade de medida térmica), enquanto em outros países, o custo é de no máximo US$ 3 por milhão de BTU.

Segundo os empresários, um dos fatores que elevam o preço do gás natural são as tarifas cobradas pelas etapas de escoamento, processamento e transporte.

‌



Diante desse cenário, estão sendo discutidas mudanças na metodologia de cálculo da remuneração desses serviços, uma vez que os altos custos desestimulam o crescimento industrial, comprometem a competitividade, afastam investimentos e retardam a descarbonização da matriz energética do setor.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp