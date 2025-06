Motta define Danilo Forte como relator de projeto que proíbe descontos do INSS Deputado pretende votar proposta até julho deste ano Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h51 ) twitter

O deputado federal Danilo Forte (União-CE) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 10/06/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), definiu, nesta quarta-feira (11), o deputado federal Danilo Forte (União-CE) como relator do projeto de lei que proíbe descontos de entidades associativasna folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS(Instituto Nacional de Seguridade Social).

Conforme apurou o R7, o parlamentar prevê votar a proposta até julho deste ano. A urgência ao projeto foi aprovada pela Câmara em maio.

O texto, de autoria do deputado Sidney Leite (PSD-AM), vai abrigar outras propostas para se tornar o “pacote antifraude” nos descontos feitos por entidades conveniadas ao INSS.

O projeto revoga a previsão de planos de benefícios da previdência social, o que impede os descontos feitos por sindicatos, como os investigados pela Polícia Federal.

O projeto mantém outras possibilidades de desconto que hoje já existem, como:

Contribuições devidas à Previdência Social;

Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido;

Imposto de Renda retido na fonte;

Pensão de alimentos decretada em sentença judicial; e

Pagamento de empréstimos e financiamentos.

O texto foi apresentado em 24 de abril, um dia depois de a PF deflagrar a operação “Sem Desconto”, que apura cobranças irregulares feitas por associações que possuem convênios com o INSS. Segundo as investigações, esses grupos podem ter desviado ao menos R$ 6 bilhões nos últimos seis anos.

Entre os projetos protocolados, estão propostas de ressarcimento em dobro dos recursos desviados e o endurecimento de crimes contra aposentados e pensionistas. A urgência ao projeto foi aprovada em 20 de maio.

