Punição às fake news adia votação de Novo Código Eleitoral na CCJ do Senado Votação foi adiada pela segunda vez por falta de acordo em punição para desinformação e na reserva de cotas para mulheres Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 11h55 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Código Eleitoral reúne regras para eleições; para valer em 2026, precisa ser aprovado pelo Congresso até outubro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por falta de acordo ligada às fake news, a votação do Novo Código Eleitoral voltou a ser adiada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. A análise entre senadores estava prevista para esta quarta-feira (11), mas passou para o dia 9 de julho.

Esta é a segunda vez em que a votação do texto é adiada na comissão. Os pontos de maiores questionamentos, que impediram a nova votação, foram ligadas às regras para evitar a desinformação e na reserva de 20% das vagas no Legislativo para mulheres.

Na avaliação de alguns senadores, a proibição no envio em massa de mensagens e o aumento da punição para quem atacar o sistema eleitoral passaria a interferir na liberdade de expressão. A perspectiva levou a novos pedidos de adiamento.

Pelo texto, passa a ser crime divulgar ou compartilhar informações que sejam falsas ou gravemente descontextualizadas, se ficar comprovado a possibilidade de influenciar eleitores. A pena prevista é reclusão de 1 a 4 anos e multa.

‌



A proposta também proíbe o disparo em massa de mensagens eleitorais que não tenham sido solicitadas.

Para dar tempo de valer nas eleições de 2026, a proposta precisa passar pela CCJ, pelo plenário do Senado e ser revisada na Câmara até o início de outubro.

‌



A preocupação com o calendário foi reforçada pelo relator do texto, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que pediu para receber pedidos de adequações ao texto até o dia 2 de julho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp