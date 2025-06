Defesa agropecuária apreende patas de animais por risco de introdução de febre aftosa Objetos foram encontrados dentro de bagagem desacompanhada de passageiro que vinha da África Brasília|Do R7 11/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h17 ) twitter

Patas foram encontradas dentro de bagagem e apreendidas em aeroporto Reprodução/Mapa - Arquivo

O Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional) do Aeroporto Internacional de Guarulhos interceptou três patas com cascos fendidos — possivelmente de um tipo de cabra — na última quinta-feira (5) por risco de introdução da febre aftosa . Os itens estavam dentro de bagagem desacompanhada de um passageiro que vinha de um voo da África.

As patas apreendidas também podem transportar outras doenças infecciosas de interesse pecuário. O Mapa (Ministério de Agricultura e Pecuária) afirma que a falta de rastreabilidade dos itens “aumenta significativamente” o risco à saúde animal. “Como não havia qualquer identificação, não é possível determinar a origem, os tratamentos sanitários realizados ou o status sanitário do rebanho de onde vieram os animais”, afirma.

Segundo o Vigiagro, alguns países da África não possuem o status de livre de febre aftosa e têm desafios no controle e erradicação da doença. Por causa disso, exportações de produtos animais desses lugares enfrentam restrições sanitárias em mercados internacionais. Ainda segundo o órgão de vigilância, as patas não tinham cuidado na manutenção ou transporte e não poderiam entrar no Brasil sem expressa autorização do Mapa.

“Ressalta-se que a importação de animais, material genético e de produtos de origem animal não comestíveis somente pode ser realizada com o cumprimento dos requisitos sanitários definidos pelo Departamento de Saúde Animal (DSA) e acompanhada de Certificado Veterinário Internacional previamente acordado pelo DSA com os serviços veterinários oficiais dos países exportadores”, completa o ministério.

‌



Na última semana, a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) reconheceu o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação durante a assembleia em Paris. Este novo status sanitário possibilita o acesso a mercados internacionais, incluindo o Japão.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, essa conquista, resultado de mais de 20 anos de esforços conjuntos entre governo e produtores rurais, marca um importante avanço para a pecuária nacional e para o país.

