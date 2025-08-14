Após 18 meses de alta, preço do café cai em julho, mas acumula inflação de 70% em um ano Mesmo com queda no mês, produto teve a maior expansão entre todos os alimentos analisados pelo IPCA nos últimos 12 meses Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O preço do café moído caiu 1,01% em julho, após 18 meses de alta.

A última queda antes dessa foi em dezembro de 2023, com aumento contínuo devido à redução na oferta e custos elevados.

No acumulado dos últimos 12 meses, o preço do café moído registrou uma inflação de 70,51%, fazendo dele o alimento com maior alta no período.

A redução do preço já era esperada nos indicadores de inflação do IPCA-15 e do IPC da Fipe. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Café moído acumula inflação de 70,51% nos últimos 12 meses Marcello Casal Jr./Agência Brasil - Arquivo

O preço do café moído ficou 1,01% mais barato em julho, interrompendo uma sequência de 18 meses seguidos de aumento, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país, divulgada na terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A última queda — de 0,23% — havia ocorrido em dezembro de 2023. Desde então, o item sofreu aumentos sucessivos, pressionado por fatores como a redução na oferta, a valorização do grão no mercado internacional e custos mais altos de produção e transporte.

Apesar do recuo em julho, o preço do café moído ainda pesa no bolso dos consumidores. No acumulado dos últimos 12 meses, o produto acumula inflação de 70,51%.

Esse avanço coloca o café como o alimento com maior alta no período, refletindo a sensibilidade do item a variações climáticas nas regiões produtoras e à volatilidade cambial.

‌



Variação do preço do café nos últimos 12 meses Luce Costa/Arte R7

A redução no preço do café já havia aparecido nos resultados de julho tanto do IPCA-15, a prévia da inflação calculada pelo IBGE, quanto do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), indicador da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A inflação geral também marcou alta em julho, avançando 0,26%, com grande pressão da conta de luz, cujo aumento de 10,18% no acumulado do ano representa o maior impacto individual no índice desde 2018.

‌



Ao mesmo tempo, grupos como alimentação e bebidas, vestuário e comunicação registraram recuo nos preços, ajudando a aliviar parte da pressão inflacionária no mês.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

