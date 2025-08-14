Após 18 meses de alta, preço do café cai em julho, mas acumula inflação de 70% em um ano
Mesmo com queda no mês, produto teve a maior expansão entre todos os alimentos analisados pelo IPCA nos últimos 12 meses
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O preço do café moído ficou 1,01% mais barato em julho, interrompendo uma sequência de 18 meses seguidos de aumento, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país, divulgada na terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A última queda — de 0,23% — havia ocorrido em dezembro de 2023. Desde então, o item sofreu aumentos sucessivos, pressionado por fatores como a redução na oferta, a valorização do grão no mercado internacional e custos mais altos de produção e transporte.
leia mais
Apesar do recuo em julho, o preço do café moído ainda pesa no bolso dos consumidores. No acumulado dos últimos 12 meses, o produto acumula inflação de 70,51%.
Esse avanço coloca o café como o alimento com maior alta no período, refletindo a sensibilidade do item a variações climáticas nas regiões produtoras e à volatilidade cambial.
A redução no preço do café já havia aparecido nos resultados de julho tanto do IPCA-15, a prévia da inflação calculada pelo IBGE, quanto do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), indicador da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
A inflação geral também marcou alta em julho, avançando 0,26%, com grande pressão da conta de luz, cujo aumento de 10,18% no acumulado do ano representa o maior impacto individual no índice desde 2018.
Ao mesmo tempo, grupos como alimentação e bebidas, vestuário e comunicação registraram recuo nos preços, ajudando a aliviar parte da pressão inflacionária no mês.
Perguntas e respostas sobre o assunto
Qual foi a variação do preço do café moído em julho?
O preço do café moído caiu 1,01% em julho, interrompendo uma sequência de 18 meses seguidos de aumento, conforme dados do IPCA divulgados pelo IBGE.
Quando foi a última vez que o preço do café havia caído antes de julho?
A última queda no preço do café moído ocorreu em dezembro de 2023, quando houve uma redução de 0,23%.
Qual é a inflação acumulada do café moído nos últimos 12 meses?
No acumulado dos últimos 12 meses, o preço do café moído acumula uma inflação de 70,51%, tornando-se o item com a maior alta no período.
Como a redução no preço do café foi refletida em outros indicadores?
A redução no preço do café também foi observada nos resultados de julho do IPCA-15 e do IPC, que são indicadores de inflação.
Qual foi a inflação geral do país em julho?
A inflação geral do país acelerou e chegou a 0,26% em julho, enquanto o grupo de alimentação e bebidas registrou uma queda de 0,27%.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp