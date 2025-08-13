Receita com exportação de café bate recorde de US$ 1 bilhão apesar do recuo do volume embarcado

O Brasil embarcou apenas 2,733 mil sacas de 60 quilos de café em julho, queda de 27,6% comparado ao mesmo período de 2024, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) . A receita cambial, contudo, bateu recorde com o ingresso de US$ 1,033 bilhão (aproximadamente R$ 5,56 bilhões, na cotação atual) — crescimento de 10,4% em relação ao ano passado.



“Essa redução nos embarques já era esperada”, afirma Marcos Matos, diretor-geral do Cecafé. De acordo com ele, isso é resultado da disparada de 53% do preço médio da saca do grão, que alcançou os US$ 377,8 (R$ 2.036,34, na cotação atual).