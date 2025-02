Após falas de Trump em Davos, dólar se mantém abaixo de R$ 6 e fecha a R$ 5,92 No Fórum Econômico Mundial, o presidente americano pediu pela queda do preço do petróleo e dos juros pelo Fed Economia|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 23/01/2025 - 17h11 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h04 ) twitter

Resultado ocorre em meio a decisões sobre taxa de juros Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O dólar se manteve abaixo dos R$ 6 e fechou esta quinta-feira (23) a R$ 5,92, uma variação de 0,34%. A queda ocorre após as falas do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. No discurso, o empresário e presidente americano pediu pela queda dos preços do petróleo e dos juros pelo Fed (Federal Reserve — banco central americano).

Com as falas de Trump, o dólar, que já operava em queda, foi cotado a R$ 5,88 por volta das 15h, uma variação de 1,03%. Já o real, teve um melhor desempenho entre as principais moedas globais, seguindo perto do principal par, o peso mexicano.

Desde que Trump assumiu o comando da presidência, o dólar vem operando em queda. Pela primeira em mais de um mês a moeda fechou abaixo de R$ 6 nesta quarta-feira (22).

A redução consecutiva ocorre, ainda, em meio às expectativas dos mercados globais sobre as medidas tarifárias de Trump , empossado na segunda-feira (20).

Em Davos, o presidente americano não anunciou novas taxas de importação a parceiros comerciais e adotou um tom mais brando com a China. Segundo ele, o presidente chinês, Xi Jinping ligou para ele e, entre os temas da conversa, esteve a possibilidade de uma resolução para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Além disso, o empresário reforçou as taxas para produtores estrangeiros e afirmou que aqueles que produzirem nos EUA receberão impostos mais baixos.

“Nós estamos reduzindo os impostos ainda mais do que no primeiro governo Trump, mas se você não produz o seu produto na América, nós simplesmente o forçaremos a pagar uma tarifa diferente das várias outras que já existem”, disse.