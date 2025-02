BB já começou a buscar possíveis clientes para novo consignado privado, diz presidente do banco ‘Toda expertise que temos no consignado do setor público vamos levar para o consignado do setor privado’, disse Tarciana Medeiros Economia|Do Estadão Conteúdo 20/02/2025 - 18h01 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h02 ) twitter

Banco do Brasil é líder na concessão de consignado público no país Marcelo Camargo/Agência Brasil - 4.3.2024

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta quinta-feira (20) que o banco já começou a buscar possíveis clientes para o novo consignado privado, que deve ser lançado em março. O novo produto, que utilizará o sistema eSocial, do governo federal, deve aumentar o mercado.

“Toda expertise que temos no consignado do setor público, já de 20 anos, vamos levar para o consignado do setor privado”, disse Tarciana, em entrevista à imprensa para comentar os resultados do banco no quarto trimestre de 2024 divulgados na quarta-feira (19), após o fechamento do mercado financeiro.

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 37,89 bilhões em 2024, uma alta de 6,6% ante o ano anterior e o maior resultado da sua história. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 9,58 bilhões, avanço de 1,5% na comparação anual.

O resultado do banco foi influenciado positivamente pelo crescimento das operações de crédito e pela queda nas provisões contra a inadimplência.

‌



O BB é líder na concessão de consignado público no país, e boa parte de sua carteira de pessoa física vem dessa linha.

O vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, Geovanne Tobias, afirmou que a maior oportunidade do novo produto vem da possibilidade de chegar aos clientes diretamente, algo que hoje não acontece, porque os bancos têm de fazer convênios com cada empresa.