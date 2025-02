Consignado para trabalhador do setor privado não deve ter juros menores que 2%; entenda

O planejador financeiro Pablo Alencar avalia, em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (31), que o novo projeto de concessão de crédito consignado para empregados com carteira assinada na iniciativa privada tem potencial para contribuir com o endividamento das famílias. Ele explica que a intenção de levar crédito mais barato para a população, por meio do cruzamento do banco de dados do e-Social com instituições financeiras, provavelmente não vai ter uma taxa de juros tão baixa como o consignado tradicional , ficando em torno de 2% a 3%. Isso estimula as famílias a consumirem, aquecendo a economia, mas causando inadimplência generalizda no longo prazo, aponta Alencar.