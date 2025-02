O que se sabe sobre o novo crédito consignado para trabalhador com carteira assinada A proposta deve ser enviada ao Congresso em fevereiro, com estimativa de beneficiar 42 milhões de pessoas Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 ) twitter

Trabalhador com carteira assinada terá nova opção de crédito SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO – 25.11.2024

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (29) a criação de um novo crédito consignado para trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada. A proposta deve ser enviada ao Congresso em fevereiro. A estimativa é que a medida beneficie 42 milhões de pessoas.

Atualmente, o consignado para trabalhadores do setor privado só está disponível para aqueles cujas empresas tenham convênios com os bancos.

Por ser descontado diretamente na folha de pagamento, é opção de empréstimo com juros menores. A modalidade é mais usada no setor público e por aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O novo consignado será feito por meio de plataforma com base no e-Social, sistema digital em que todas as empresas são obrigadas a registrar os dados de seus empregados.

‌



A plataforma integrará bancos e trabalhadores, que poderão comparar as taxas dos bancos. Segundo o governo, essa mudança facilitará a concessão de crédito.

Com a nova proposta, o empréstimo poderá ser oferecido aos trabalhadores com carteira assinada por qualquer banco. Não haverá mais a necessidade da intermediação com a empresa empregadora.

‌



A contratação se dará num tipo de leilão. Pela nova plataforma, quando o empregado demonstrar interesse no consignado, os bancos poderão elaborar propostas, que ficarão disponíveis para escolha de quem pretende contratar a operação.

A medida permitirá que o trabalhador mantenha o empréstimo se mudar de emprego, diminuindo o risco para as instituições financeiras.

‌



Condições

No entanto, as condições de garantia devem continuar iguais ao sistema atual. Poderá ser descontado até 30% do salário e 10% do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A possibilidade de haver um teto de juros no novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado está em discussão no governo.

Assim como o teto da taxa de juros para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que atualmente é de 1,80% ao mês.

O anúncio da medida coincide com o movimento de elevação da taxa básica de juros, a Selic, que aumentou de 12,25% para 13,25% ao ano nesta quarta-feira, após reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central.

