Isenção de IR e consignado privado podem ser enviados ao Congresso antes do Carnaval Segundo o ministro, ambos os projetos 'estão muito adiantados do ponto de vista de tramitação interna' Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 13/02/2025 - 20h42 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h44 )

Projetos devem ser encaminhados rapidamente, segundo ministro Diogo Zacarias/MF - 16.1.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (13) que os projetos que tratam da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e do novo consignado privado estão avançados e podem chegar ao Congresso Nacional ainda antes do Carnaval. Já a proposta da reformulação do novo Auxílio Gás ainda está sendo formatada, segundo ele.

“O desenho [do novo Auxílio Gás] ainda não está definido, mas dos três projetos que o presidente [Lula] tem como prioridade para os dois próximos anos, dois deles já estão validados e devem ser encaminhados rapidamente: a questão da renda e a questão do consignado privado. Estão muito adiantados do ponto de vista de tramitação interna. Devem chegar ao parlamento talvez ainda antes do Carnaval”, disse o ministro em entrevista à imprensa.

Sobre a criação de um novo crédito consignado para trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada, Haddad afirmou que isso “será um programa forte”.

“São poucos os trabalhadores do setor privado com acesso ao consignado. Então, da mesma maneira que o consignado de aposentados e servidores públicos gerou um potencial expressivo nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, nós entendemos que o consignado privado vai ter o mesmo efeito que nós esperamos. Do nosso ponto de vista, nós vamos ter um impacto ainda esse ano favorável do consignado privado”, afirmou Haddad.

Questionado sobre o Orçamento previsto para o novo Auxílio Gás, o ministro se limitou a dizer que, por enquanto, “é o que está no Orçamento”. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2025 foi enviado ao Congresso com R$ 600 milhões para o Auxílio Gás. No Orçamento de 2024, foram necessários R$ 3,4 bilhões para pagar o benefício a todas as famílias atendidas.