BC comunica vazamento de dados de 25,3 mil usuários do Pix Segundo autarquia monetária, não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados de 25,34 mil pessoas foram vazados Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central informou nesta segunda-feira (17) um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix de 25.349 pessoas com conta na QI Sociedade de Crédito. Segundo a instituição monetária, o problema ocorreu em razão de “falhas pontuais em sistemas dessa instituição”.

“Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário”, disse o BC.

No comunicado, a autarquia informou que as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

De acordo com o Banco Central, os vazamentos ocorreram entre 23 de fevereiro e 6 de março deste ano. A instituição afirma que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, reitera a nota.

Ainda segundo a autarquia, foram adotadas as “ações necessárias” para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.