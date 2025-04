Bolsas globais e dólar caem um dia após anúncio de ‘tarifaço’ de Trump; veja impactos Produtos brasileiros serão taxados em 10% a partir deste sábado; novo pacote de tarifas comerciais afetará diversos países Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 03/04/2025 - 12h21 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h40 ) twitter

Presidente dos EUA fez anúncio na Casa Branca; China vai ser taxada em 34%, e União Europeia, em 20% Reprodução/X/@WhiteHouse - 2.4.2025

As principais bolsas de valores internacionais registraram quedas significativas nesta quinta-feira (3), um dia após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a implementação do novo pacote de tarifas comerciais.

O dólar também amanheceu em baixa no mundo todo por temores de que o novo tarifaço às importações dos EUA gere inflação e recessão na economia norte-americana.

A medida de Trump entra em vigor no próximo sábado (5) e faz parte de uma estratégia que ele tem defendido desde o início de sua campanha para retornar à Casa Branca. Ele alega que os Estados Unidos são tratados de forma “injusta” por seus parceiros comerciais, que impõem barreiras tarifárias elevadas à entrada de produtos norte-americanos.

Os produtos brasileiros serão taxados em 10%, assim como de outros países. As tarifas recíprocas para a China serão de 34%, enquanto os produtos da União Europeia serão taxados em 20%.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,69%, a 527,87 pontos. Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,37%, a de Paris recuava 2,30% e a de Frankfurt cedia 1,88%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 1,89% e 0,81%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa subia 0,41%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a UE está finalizando contramedidas para responder ao tarifaço de Washington. Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que reagirá com a “cabeça fria e calma” ao anúncio de Trump.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,77% em Tóquio, a 34.735,93 pontos, sob o peso de ações de chips e de bancos, enquanto o Hang Seng recuou 1,52% em Hong Kong, a 22.849 81 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,76% em Seul, a 2.486,70 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve perda modesta, de 0 24%, a 3.342,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,10%, a 1.992,39 pontos. Destacaram-se negativamente ações de eletrodomésticos, produtos de consumo e hardware.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho em reação ao tarifaço de Trump, depois de acumular ganhos por dois pregões seguidos. O S&P/ASX 200 caiu 0,94% em Sydney, a 7.859,70 pontos.

Dólar em queda

O dólar à vista opera em baixa firme na manhã desta quinta, replicando as perdas da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em Nova York. O petróleo acelera perdas intradia para perto de 6% e contribuía à desvalorização do real e seus principais pares emergentes ligados a commodities.

Na mínima, por volta das 9h20 desta quinta, a moeda norte-americana à vista recuou a R$ 5,6070 (-1,57%), o menor valor intradia desde 15 de outubro do ano passado (R$ 5,5823).

‘Tarifaço’ de Trump

O republicano sustenta que esse cenário prejudica a indústria local, desestimula investimentos internos e favorece a saída de capital do país. Em resposta, ele assinou uma ordem executiva em 13 de fevereiro determinando que sua equipe econômica estudasse a implementação de tarifas para equilibrar as relações comerciais.

Na semana passada, Trump indicou que pode adotar uma abordagem mais flexível em relação a determinados parceiros. Em uma conversa com jornalistas no Salão Oval, ele afirmou que poderia ser “gentil” e “menos agressivo do que totalmente recíproco”, pois, segundo ele, um modelo estritamente recíproco poderia ser “duro demais para algumas nações”.

