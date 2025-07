CNU 2025 terá quase 3.700 vagas com salários de até R$ 17 mil: veja dicas para se dar bem na prova

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou a segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) , que oferecerá quase 3.700 vagas com salários que ultrapassam a faixa de R$ 17 mil. As inscrições se iniciam na quarta-feira (2) e vão até 20 de julho. As provas serão realizadas no dia 5 de outubro.



Em entrevista ao Conexão Record News , Erik Anderson, professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar, dá algumas dicas para quem pretende prestar o concurso. “Ao estudar determinados conteúdos é importante criar estratégias, nós chamamos de estratégias mnemônicas, ou seja, são aquelas estratégias que vão favorecer a memorização de determinados conceitos e de determinadas informações”, diz.



Anderson ainda explica o funcionamento da segunda etapa da prova. “Quem vai disputar um cargo de nível superior, vai responder a duas questões discursivas. E quem vai disputar um cargo de nível intermediário, que são os cargos de nível médio e nível técnico, vai responder e vai fazer um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas”, completa.