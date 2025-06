TCU marca nova fiscalização para evitar pagamentos indevidos por falhas no CadÚnico Tribunal aprovou conclusões do primeiro monitoramento, mas maioria das exigências ainda não foi totalmente cumprida Brasília|Do R7 24/06/2025 - 10h41 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h41 ) twitter

Medidas já adotadas permitiram uma economia de R$ 1,3 bilhão aos cofres públicos Divulgação/MDS/Arquivo

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou as conclusões do primeiro processo de monitoramento do CadÚnico (Cadastro Único), base de dados usada para o pagamento de benefícios como o Bolsa Família.

No entanto, segundo o tribunal, como a maioria das exigências não foi completamente cumprida, a Corte marcou uma nova rodada de fiscalização para acompanhar o andamento dos itens ainda em implementação. Esse novo ciclo será realizado entre novembro deste ano e março de 2026.

O próximo monitoramento terá como objetivo aferir a qualidade dos dados do Cadastro Único, verificar se o prejuízo potencial com o pagamento de benefícios indevidos foi alterado (para melhor ou pior) e auxiliar no diagnóstico para a atualização da Lista de Alto Risco do TCU de 2026.

O Tribunal também autorizou, nesse novo ciclo, a realização de um procedimento de Verificação Domiciliar Amostral, no qual uma amostra das famílias será visitada em parceria com os municípios e com apoio do próprio MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Segundo o TCU, as medidas já adotadas pelo MDS permitiram uma economia de R$ 1,3 bilhão aos cofres públicos.

Entenda

Em 2023, o TCU determinou que o MDS corrigisse as inconsistências encontradas pela auditoria, aprimorasse os controles de coleta de dados por autodeclaração e fortalecesse a transparência e o controle social do CadÚnico.

Além disso, a Corte exigiu que fosse otimizada a gestão do cadastro pelos municípios e que bancos de dados da administração pública fossem utilizados para corrigir divergências.

