Com salários de até R$ 14,5 mil, concurso da Casa Rui Barbosa encerra inscrições nesta segunda Fundação vinculada ao Ministério da Cultura oferece dez vagas imediatas para pesquisador, tecnologista e analista Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h27 )

Provas acontecem no Rio de Janeiro Divulgação/Ministério da Cultura

As inscrições para o concurso da Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Cultura, terminam nesta segunda-feira (12). A seleção oferece dez vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de analista de ciência e tecnologia, pesquisador e tecnologista. As remunerações variam entre R$ 7.710,83 e R$ 14.579,91, conforme o cargo e perfil profissional.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação), banca organizadora da seleção. De acordo com o edital, as provas serão realizadas no Rio de Janeiro, em 29 de junho.

A Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição pública federal criada pela Lei n.4.943, de 1966 e tem como finalidade “o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino”, divulgando a obra e a vida de Rui Barbosa.

Distribuição das vagas

Para o cargo de analista de ciência e tecnologia, são quatro vagas destinadas a profissionais das áreas de administração, contabilidade, engenharia civil e tecnologia da informação. A seleção terá provas objetiva, discursiva e de títulos.

Já o cargo de tecnologista oferece três vagas para as áreas de arquitetura, arquivologia e museologia. Os candidatos serão avaliados por meio de prova discursiva, defesa de memorial e prova de títulos.

Para pesquisador, há três vagas nas áreas de filologia e letras, história e políticas culturais. A seleção incluirá prova discursiva, defesa de memorial e projeto de pesquisa, além da análise de produção e experiência acadêmica.

Além disso, foi reservada uma vaga de tecnologista com perfil arquivologia para pessoas com deficiência por meio de sorteio púbico.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

