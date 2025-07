Com tarifaço assinado, CNI cobra diálogo urgente com os EUA e medidas internas de proteção Entidade critica sobretaxa americana e pede mais articulação do governo brasileiro para preservar exportações e empregos Economia|Do R7, em Brasília 30/07/2025 - 20h40 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A CNI cobra diálogo urgente com os EUA devido à sobretaxa de 50% imposta a produtos brasileiros.

A entidade defende negociação e articulação para evitar medidas punitivas que agravem o conflito comercial.

A CNI apresentou oito propostas ao governo federal para mitigar os impactos econômicos da tarifa.

Uma missão empresarial aos EUA será realizada para conscientizar sobre os prejuízos da medida para ambas economias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

CNI sugere medidas para mitigar os efeitos econômicos adversos aos setores afetados pelas barreiras Iano Andrade/CNI - 04.11.2024

Diante da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirmou nesta quarta-feira (30) que o momento exige uma reação firme baseada em negociação direta e de alto nível.

Para a entidade, é fundamental ampliar o diálogo com o governo norte-americano e evitar medidas unilaterais que aprofundem o conflito comercial entre os países.

“O momento não é de retaliação. É hora de ampliar os canais de diálogo e de negociação com os Estados Unidos”, afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Embora reconheça os impactos negativos da medida — que pode comprometer contratos, desorganizar cadeias produtivas e provocar perda de empregos —, a CNI rechaça qualquer resposta imediata de natureza punitiva por parte do Brasil.

‌



A entidade cobra mais articulação institucional e diplomática, inclusive apontando fragilidades na condução brasileira do tema.

“Seguimos defendendo a negociação como forma de convencer o governo americano que essa medida é uma relação de perde-perde para os dois países, não apenas para o Brasil”, reforçou Alban.

‌



Propostas para mitigar impactos

Com o objetivo de conter os danos econômicos e proteger empresas exportadoras, especialmente de pequeno e médio porte, a CNI entregou ao governo federal uma lista com oito propostas emergenciais.

Entre elas estão:

‌



Criação de linha de crédito emergencial via BNDES;

Ampliação de prazos em operações cambiais e financiamentos de exportação;

Prorrogação e parcelamento de tributos federais sem encargos;

Aplicação de medidas antidumping rápidas em casos de desvio comercial;

Pagamento imediato de ressarcimentos tributários acumulados;

Elevação do Reintegra para 3%;

Reativação do Programa Seguro-Emprego (PSE).

“Nossas propostas buscam mitigar os efeitos econômicos adversos aos setores afetados pelas barreiras, preservar a capacidade exportadora das empresas brasileiras e garantir a continuidade das operações internacionais em um cenário de alta imprevisibilidade”, destacou Alban.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sobretaxa atinge setores estratégicos

Apesar de mais de 700 itens brasileiros terem sido poupados da nova tarifa, áreas-chave da pauta exportadora foram diretamente atingidas, como proteína animal, etanol, café, máquinas, equipamentos e diversos manufaturados.

Os produtos excluídos da cobrança adicional continuam sujeitos à tarifa anterior de 10%, em vigor desde abril.

A isenção se aplica principalmente a insumos destinados à aviação civil, além de setores como suco de laranja, minérios, equipamentos elétricos, fertilizantes e componentes tecnológicos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

CNI fará missão empresarial aos EUA

Como parte da resposta institucional, a CNI organiza uma missão empresarial aos Estados Unidos para reforçar o diálogo com empresas americanas e ampliar a conscientização sobre os prejuízos da medida, também para a economia dos EUA.

“Nosso papel é ser um facilitador e o nosso objetivo é sensibilizar as empresas para que elas sensibilizem o governo. As tarifas também vão afetar a economia americana”, disse Alban.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp