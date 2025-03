Concurso da Caesb, com salário de até R$ 10 mil, tem novo calendário após três retificações Concurso oferece 82 vagas imediatas para cargos de níveis médio, técnico e superior; inscrições começam na sexta-feira (21) Economia|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 13h16 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Provas ocorrem em junho Arquivo/Agência Brasília

Após passar por três retificações no edital, o concurso da Caesb (Companhia de Saneamento Básico) com 303 vagas para cargos de níveis médios, técnicos e superiores foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (17).

A seleção oferece 82 oportunidades imediatas e 221 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 4.000 e R$ 11 mil.

De acordo com o novo cronograma, os interessados poderão se candidatar entre 21 março e 9 de abril. O Cebraspe será o responsável por organizar o concurso.

Confira o edital aqui.

‌



As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio

‌



Operador de estação de tratamento (4 vagas imeditadas);

Assistente administrativo (6 vagas imediatas).

Nível técnico

Técnico de edificações (9 vagas imediatas);

Técnico de saneamento (9 vagas imediatas);

Técnico eletricista (5 vagas imediatas);

Técnico eletrônico (2 vagas imediatas);

Técnico em hidrologia (1 vaga imediata);

Técnico mecânico (4 vagas imediatas );

Técnico químico (1 vaga imediata );

Técnico de telecomunicações (1 vaga imediata).

Nível superior

‌



Biólogo (1 vaga imediata);

Engenheiro agrimensor (1 vaga imediata);

Engenheiro ambiental (1 vaga imediata);

Engenheiro civil (9 vagas imediatas);

Engenheiro eletricista (2 vagas imediatas);

Engenheiro eletrônico (2 vagas imediatas);

Engenheiro florestal (1 vaga imediata);

Engenheiro mecânico (5 vagas imediatas);

Engenheiro químico (4 vagas imediatas);

Geógrafo (1 vaga imediata);

Químico ( 1 vaga imediata);

Administrador (4 vagas imediatas);

Analista de sistemas (3 vagas imediatas);

Contador: (1 vaga imediata);

Economista (1 vaga imediata);

Estatístico (1 vaga imediata);

Pedagogo (1 vaga imediata);

Advogado (1 vaga imediata).

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 71 (níveis médio e técnico) e R$ 92 (nível superior), até o dia 11 de abril.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share 2025 promete ser um bom ano para quem pretende prestar concurso público. São mais de 100 mil vagas (federais, estaduais e municipais) para nível médio ou superior, com remunerações que partem de R$ 3 mil e podem chegar até R$ 35 mil. Para se preparar para as provas, o Jornal da Record oferece 7 dicas importantes. Veja!

Provas serão aplicadas em 22 de junho

Com a nova retificação, as provas objetivas para todos os cargos serão aplicadas em 22 de junho. As discursivas para as áreas de nível médio e técnico ocorrerão no mesmo dia.

Os candidatos que concorrerem às oportunidades de nível superior farão a prova escrita em 28 de setembro e, se aprovados, passarão por avaliação de títulos.

Confira o cronograma

Inscrições: 21 de março a 9 de abril;

21 de março a 9 de abril; Pagamento do boleto: 11 de abril;

11 de abril; Prova objetiva: 22 de junho;

22 de junho; Prova discursiva: 22 de junho (nível médio); 28 de setembro (nível superior).