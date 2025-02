Caesb reforça abastecimento de água em Planaltina e Sobradinho para 12 mil moradores Serão investidos cerca de R$ 3 milhões na implantação de uma adutora de água tratada e deve ser finalizada no segundo semestre Brasília|Do R7, em Brasília 18/02/2025 - 15h22 (Atualizado em 18/02/2025 - 15h42 ) twitter

Obra vai beneficiar 12 mil moradores Reprodução/Caesb - Arquivo

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) iniciou a obra de implantação de uma adutora — sistema de tubulações que transporta água até as áreas de distribuição — de água tratada na região de Planaltina, no Distrito Federal . Serão investidos mais de R$ 3 milhões para beneficiar 12 mil moradores. Obra deve ser concluída no segundo semestre.

Segundo o presidente da Caesb, Luis Antônio Reis, a adutora vai trazer mais segurança para a população da região. “Esse incremento na capacidade de distribuição trará maior flexibilidade operacional ao sistema Sobradinho/Planaltina, otimizando a distribuição de água”, destaca.

De acordo com a Caesb, a adutora vai proporcionar uma vazão adicional de até 30 litros por segundo. A obra também vai beneficiar os moradores de Sobradinho.

A adutora terá 1.092,7 metros de extensão, partindo da ETA Planaltina e seguindo paralelamente às margens da BR-020. A obra vai chegar até a Elevatória de Água Tratada Mestre D’armas, onde uma travessia será feita sob a pista, para conectar a nova Adutora de Água Planaltina 170 com a adutora já existente no local.