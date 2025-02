Área queimada no Brasil em 2024 foi maior que todo o território da Itália, aponta MapBiomas No ano passado, o país superou 30,8 milhões de hectares queimados, aumento de 79% em relação a 2023 Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 22/01/2025 - 15h19 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h07 ) twitter

Mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil em 2024 Joédson Alves/Agência Brasil

A área queimada no Brasil superou 30,8 milhões de hectares no ano passado, um aumento de 79% em relação a 2023. Segundo dados do MapBiomas, que consideram os meses de janeiro a dezembro, a região incendiada foi maior que todo o território da Itália. O monitor mostra, ainda, que essa foi a maior área queimada desde 2019 .

Do total, 73% dos hectares incendiados foram em vegetação nativa, principalmente em formações florestais, que totalizaram 25% da área queimada no país. Entre as áreas de uso agropecuário, as pastagens foram as mais prejudicadas, com 6,7 milhões de hectares queimados entre janeiro e dezembro do ano passado.

Em relação aos biomas, a Amazônia foi a região com maior área queimada, com 17,9 milhões de hectares, o que corresponde a mais da metade (58%) de toda a área queimada no Brasil no ano passado. Essa foi a maior área queimada dos últimos seis anos no bioma.

“O ano de 2024 destacou-se como um período atípico e alarmante do fogo no Brasil, com um aumento expressivo na área queimada em quase todos os biomas, afetando especialmente as áreas florestais, que normalmente não são tão atingidas. Os impactos dessa devastação expõem a urgência de ações coordenadas e engajamento em todos os níveis para conter uma crise ambiental exacerbada por condições climáticas extremas, mas desencadeada pela ação humana como foi a do ano passado”, disse a diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MapBiomas Fogo, Ane Alencar.

Especialistas da organização explicam que o recorde de queimadas na Amazônia foi impulsionado, principalmente, pela baixa quantidade de chuvas, o que agravou as condições ambientais. Apenas em dezembro, por exemplo, a Amazônia respondeu por 88% do total queimado, com 964 mil hectares.

“Essa mudança no padrão de queimadas é alarmante, pois as áreas de floresta atingidas pelo fogo tornam-se mais suscetíveis a novos incêndios. Vale destacar que o fogo na Amazônia não é um fenômeno natural e não faz parte de sua dinâmica ecológica, sendo um elemento introduzido por ações humanas”, afirma Felipe Martenexen, da equipe do MapBiomas Fogo.

Incêndios no Brasil

Em dezembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio da Força Nacional para auxiliar no combate às queimadas em seis estados, entre eles o Amazonas e Mato Grosso. Os batalhões atuaram na região até o dia 15 de janeiro.

Os agentes mobilizados pela Força Nacional são enviados quando o ministério aprova solicitações formais feitas pelos governos das unidades federativas ou por outros órgãos federais e estaduais que necessitam de apoio em circunstâncias críticas ou emergenciais. O efetivo atua de maneira temporária, planejada e subsidiária.

Nesta terça-feira (21), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino marcou para 13 de março uma audiência para avaliar o plano emergencial do governo federal de prevenção a incêndios florestais em 2025.

A União e os estados da Amazônia e do Pantanal deverão estar representados por suas respectivas Procuradorias e pelos titulares ou substitutos dos Ministério e Secretarias de Meio Ambiente.