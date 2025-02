Dólar cai pela 12ª vez seguida e fecha esta terça-feira em R$ 5,77 Valor é o menor para a moeda norte-americana desde novembro do ano passado Economia|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h15 ) twitter

Moeda caiu pela 12ª consecutiva Valter Campanato/Agência Brasil - 8.3.2022

O dólar caiu pela 12ª vez consecutiva nesta terça-feira (4) e fechou o dia em R$ 5,77. A sequência de quedas diárias é a maior em 20 anos — o registro é o mais baixo desde 19 de novembro do ano passado. A moeda norte-americana chegou a bater R$ 5,82 ao longo do dia e o menor valor registrado nesta terça foi R$ 5,75. O cenário de queda é percebido principalmente por conta do recuo temporário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em elevar as tarifas comerciais para os produtos mexicanos.

Nessa segunda (3), a moeda dos EUA fechou em R$ 5,81. A cotação iniciou o dia em alta e alcançou R$ 5,90 por volta das 12h, mas inverteu o movimento de Trump e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciarem negociações das tarifas comerciais entre os dois países.

A situação é vista como positiva para a economia brasileira, em meio à alta do preço da comida. Mais cedo nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a queda do dólar e uma eventual safra forte são dois fatores que podem ajudar a reduzir o impacto da inflação no custo dos alimentos. Até o momento, o governo federal não apresentou uma medida para frear a alta, que afeta, sobretudo, o orçamento das famílias mais pobres.

“O dólar estava a R$ 6,10 e agora tá R$ 5,80. Isso ajuda muito. [Com a] ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E estou muito confiante que a safra desse ano, pelos relatos que tenho tido do pessoal do agronegócio, vai ser uma safra muito forte e isso também vai ajudar”, declarou o ministro.

