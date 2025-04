Dólar dispara e fecha dia a R$ 5,8350 no maior avanço diário desde novembro de 2022 Dólar à vista terminou a sessão em alta de 3,68%, o maior avanço diário desde o ganho de 4,14% em 10 de novembro de 2022 Economia|Do Estadão Conteúdo 04/04/2025 - 18h54 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h59 ) twitter

Dólar terminou o dia cotado a R$ 5,8350, maior valor de fechamento desde 10 de março Valter Campanato/Agência Brasil - 8.3.2022

Após fechar a quinta-feira (3) no menor valor em quase seis meses, o dólar disparou nesta sexta-feira (4) e voltou a superar R$ 5,80, acompanhando a onda de valorização da moeda norte-americana no exterior, em especial na comparação com divisas emergentes e de países exportadores de commodities.

Com máxima a R$ 5,8455 na última hora de negócios, o dólar à vista terminou a sessão em alta de 3,68%, cotado a R$ 5,8350 — maior valor de fechamento desde 10 de março (R$ 5,8521).

Foi o maior avanço diário desde o ganho de 4,14% em 10 de novembro de 2022. A moeda acumula ganhos de 2,27% nos quatro primeiros pregões de abril. No ano, recua 5,59%.

A retaliação da China ao tarifaço de Donald Trump, com imposição de tarifas adicionais de 34% sobre produtos americanos, aguçou os temores de que a guerra comercial desemboque em recessão global. Os preços do petróleo derreteram, com queda de mais de 6% nesta sexta e perdas de dois dígitos no mês. Trump afirmou que a China entrou em pânico e “jogou errado” ao retaliar.

Falas do secretário do Tesouro, Scott Bessent, ao longo da tarde contribuíram para aumentar a aversão ao risco e jogar o dólar ainda mais para cima lá fora e no mercado doméstico. Ao pregar a reindustrialização dos EUA, Bessent disse que Trump quebrou o modelo da China com a imposição de tarifas.

“A China está em recessão neste momento e o cenário ideal seria fazer um acordo conosco”, disse o secretário, acrescentando que a política dos EUA é de dólar forte.

Outras moedas

“Os efeitos das tarifas nos preços das commodities e a queda do PIB mundial tendem a enfraquecer a balança comercial brasileira, o que pode dar suporte ao avanço do dólar em relação ao real”, afirma o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY subiu cerca de 1%, com máxima no fim da tarde, aos 103,182 pontos. Entre as demais divisas, destaque negativo para o dólar australiano, com perdas de mais de 4%, seguido por dólar neozelandês, real e os pesos colombiano e mexicano.

“As moedas de mercados emergentes exportadores de commodities registram forte desvalorização refletindo o aumento da incerteza sobre a economia dos EUA e a possibilidade de recessão”, afirma o diretor de Pesquisa Econômica do Pine, Cristiano Oliveira, ressaltando que a disparada do VIX, o chamado índice do medo.

Corte de juros nos EUA

No início da tarde, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, jogou água na fervura das apostas em um corte iminente e acentuado de juros nos EUA. Powell disse que é “muito cedo para dizer qual é a postura apropriada” para responder ao aumento das incertezas. “O progresso em direção à meta de inflação a 2% desacelerou, mas dados do payroll mostram uma economia sólida”, afirmou Powell, em evento nesta sexta-feira.

Divulgado pela manhã, o relatório de emprego (payroll) mostrou criação de 228 mil empregos nos EUA em março. Houve redução baixista, porém, dos números de fevereiro (de 151 mil para 117 mil) e de janeiro (de 125 mil para 111 mil).

Pouco antes da fala de Powell, Trump atacou o presidente do Fed em post na rede Thuth Social. “Corte os juros, Jerome, e pare de fazer política”, escreveu o presidente americano, reforçando que considera este um “momento perfeito” para relaxamento da política monetária.

A estrategista-chefe global da Principal Asset Management, Seema Shah, observa que os dados do payroll mostram um mercado de trabalho forte antes do choque provocado pela política econômica de Trump, o que sugere que a desaceleração não será muito acentuada.

“Do ponto de vista do Fed, o número de hoje não impedirá futuras reduções dos juros. Eles sabem que este é um momento de calma antes da tempestade chegar”, afirma Shah. “É provável que o Fed venha a dar algum estímulo nos próximos meses. Mas este é um choque provocado pelo governo e não pelo banco central. O Fed só pode aliviar a dor nas extremidades.”

