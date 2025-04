Trump diz estar aberto a negociações tarifárias se países oferecerem ‘algo fenomenal’ Perguntado sobre o Reino Unido, presidente dos EUA comentou que eles ‘estão satisfeito com o tratamento tarifário’ Internacional|Do Estadão Conteúdo 03/04/2025 - 21h42 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h43 ) twitter

Trump declarou que reação dos mercados ao tarifaço já era esperada Daniel Torol/White House - 2.4.2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (3) que está aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem “algo fenomenal” em troca. Na quarta-feira (2), ele anunciou a fixação de uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países. No entanto, nações que aplicam tarifas consideradas “elevadas” contra produtos norte-americanos enfrentarão taxas ainda maiores.

Sobre a reação do mercados nesta quinta, Trump declarou que isso já era esperado e que, com as operações fechadas agora, tudo deve se acomodar. Perguntado sobre o Reino Unido por repórteres a bordo com Air Force One, o republicano comentou que eles “estão satisfeito com o tratamento tarifário”.

Apesar de ser apenas uma possibilidade, o presidente americano afirmou que consideraria um acordo em que China aprovasse a venda do TikTok em troca de alívio tarifário e que múltiplos investidores estão envolvidos nas negociação da rede social chinesa.

Trump reiterou que Elon Musk pode ficar o tempo que quiser no Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), mas que ele deve sair em breve, pois tem suas empresas para administrar. O trabalho do Doge continuará mesmo após a saída do dono da Tesla, acrescentou ele.

Sobre questões geopolíticas, o presidente acredita que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “pode visitar Washington na próxima semana”, e que o Irã quer conversas diretas com os EUA, sem intermediários.

“Creio também que Zelensky e Putin estão prontos para assinar um acordo de paz”, acrescentou.

Trump voltou a dizer que gostaria de redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano).

