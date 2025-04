Frear o crescimento e a expansão da China é um dos objetivos de sobretaxas americanas, diz professor

A China anunciou, nesta quinta-feira (3), tarifas de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. A medida é uma resposta às taxas anunciadas pelo presidente estadunidense, Donald Trump, e passa a valer a partir do dia dez deste mês. Segundo o Ministério de Comércio chinês, os tributos não estariam em conformidade com as regras do comércio internacional.





Conexão Record News , Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), explica as motivações por trás dos Em entrevista ao, Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), explica as motivações por trás dos episódios das taxações de Trump . O professor pontua que o presidente americano utilizou as tarifas, em um primeiro momento, para pressionar parceiros a cederem a vontades políticas, como nos casos dos reforços nas fronteiras com o México e o Canadá e no envio de deportados para a Colômbia.