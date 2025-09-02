Governo abre crédito de R$ 30 bilhões para socorrer empresas atingidas pelo tarifaço dos EUA Medida provisória que trata do plano Brasil Soberano foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira Economia|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 08h05 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h07 ) twitter

Governo Lula publicou MP nesta terça-feira Ricardo Stuckert/PR - 13.8.2025

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta terça-feira (2) no Diário Oficial da União a medida provisória Brasil Soberano, que libera R$ 30 bilhões em crédito extraordinário para exportadores brasileiros afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos.

A MP foi assinada por Lula no mês passado. A cerimônia de assinatura foi realizada no Palácio do Planalto, com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na ocasião, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a MP amplia o Reintegra para todas as empresas que exportam para os Estados Unidos.

Segundo ele, a iniciativa vai permitir que as empresas exportadoras recebam de volta parte dos valores pagos em impostos.

Alckmin acrescentou que a MP contempla “medidas de crédito e fundo garantidor, compras governamentais, e [ações] na área tributária, enfim um conjunto de medidas buscando atender o setor produtivo para garantir emprego, garantir a produção e abertura de mercado.”

