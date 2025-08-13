Tarifaço: Haddad não descarta possibilidade de novas medidas para socorrer exportadores Ministro da Fazenda detalhou medidas que devem atenuar impactos iniciais das tarifas americanas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 13h33 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fernando Haddad anunciou a MP Brasil Soberano para ajudar exportadores afetados por tarifas dos EUA.

A medida destina R$ 30 bilhões e cria sistemas de crédito e seguro para pequenas empresas.

A MP também flexibiliza compras governamentais de alimentos perecíveis para políticas públicas.

O governo monitora constantemente o impacto das tarifas e busca abrir novos mercados para os produtos brasileiros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Haddad criticou as tarifas impostas pelos EUA Antonio Cruz/Agência Brasil - 05.08.25

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou nesta quarta-feira (13) da assinatura da MP (Medida Provisória) com ações protetivas contra as tarifas de 50% dos Estados Unidos aplicadas às mercadorias brasileiras, e não descarta a possibilidade de outras medidas no futuro. Segundo ele, a MP “pode não ser a única” necessária para lidar com o tarifaço.

A chamada MP Brasil Soberano vai destinar R$ 30 bilhões para auxiliar as empresas afetadas pelas tarifas, além de trazer outras medidas para diminuir o impacto.

Haddad detalhou que o governo vai criar dois sistemas para proteger as exportações. “Agora nós vamos ter, além de um sistema tributário em 2027 robusto, teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão inclusive contar com fundos garantidores para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro”, explicou.

Segundo ele, o Fundo Garantidor de Exportações começa a ter recursos liberados, a partir desta quarta, para financiar os setores afetados pelo tarifaço.

Além disso, a MP também flexibiliza normas para que a União, estados e municípios possam comprar alimentos perecíveis que tinham outros destinos para serem usados em políticas públicas, como para a alimentação escolar.

Haddad afirma que a MP traz uma “leva de proposições que vão atenuar esse impacto inicial”, e diz que o governo federal vai continuar monitorando as exportações e o comportamento do mercado ao longo do tempo.

O ministro criticou as tarifas impostas pelo governo americano, dizendo que o Brasil teria sido alvo “por ser mais democrático que o seu agressor”.

Medida provisória

O plano de contingenciamento do governo federal para conter os impactos do tarifaço era esperado desde o começo da semana. Ontem (13), o presidente Lula adiantou informações sobre a medida.

“Vai ser uma política de crédito, que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas — o pessoal que exporta tilápia, frutas, mel e outras coisas, as empresas de máquinas. As grandes têm mais poder de resistência”, comentou.

Na ocasião, o presidente informou que a medida também vai abordar compras governamentais. “Vai ter conteúdo nacional também, nas coisas que fabricarmos aqui. Porque vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviverem as empresas deles”, observou.

Lula destacou que, mesmo com a nova linha de crédito, o governo seguirá empenhado em abrir mercados.

“Eu acho que vai ser extremamente importante, para que a gente possa mostrar que ninguém vai ficar desamparado por conta da taxação do Trump. Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os EUA para outros países”, acrescentou o presidente brasileiro, ao afirmar que “ninguém larga a mão de ninguém”.

