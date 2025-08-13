Reintegra, drawback e medidas de crédito: Alckmin destaca plano de ajuda a setores contra tarifaço

Nesta quarta-feira (13), o governo federal realizou a cerimônia de anúncio do plano “Brasil Soberano” , MP (medida provisória) que visa auxiliar empresas e setores afetados pelo tarifaço americano . O evento aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília.



Durante o evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , relembrou as reuniões realizadas com os mais diversos setores da economia brasileira e se referiu às taxações impostas por Donald Trump como “injustiça”.



“Dos dez produtos que os Estados Unidos mais exportam para nós, oito a tarifa é zero. Não paga nada de imposto. E a tarifa média de importação é de 2,7%. [...] Portanto, não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada”, disse.



Alckmin relatou que, diante dos esforços do governo em reverter a situação, 45% dos produtos exportados pelo país ficaram de fora das tarifas, além de 19,5% que mantiveram as alíquotas no mesmo patamar do resto do mundo.



“Eu destacaria, na área da indústria, o ‘Reintegra’, que é uma medida importante. [...] Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos”, completou.



O vice-presidente ainda anunciou outras medidas, como a prorrogação do drawback, que suspende ou isenta a tributação sobre itens importados para a fabricação de produtos para exportação, medidas de crédito e fundo garantidor e compras governamentais.