Haddad: consignado do setor privado vai estar à disposição na 6ª ou semana que vem Ministro diz que, com crédito e ampliação da faixa de isenção do IR, Brasil ganhou novos instrumentos para viabilizar o sonho de cada um Economia|Do R7 18/03/2025 - 23h22 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h24 )

Haddad: 'Quando os governos olham para o povo, as coisas começam a mudar para melhor' Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 18.3.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (18) que o novo crédito consignado do setor privado, lançado na semana passada pelo governo federal, estará disponível aos trabalhadores a partir da semana que vem. “Na verdade, a partir de sexta-feira, mas estou jogando para semana que vem”, disse em cerimônia em Sorocaba.

Haddad reiterou que, nas últimas duas semanas, aconteceram duas coisas que fazem crer que todo o esforço vale a pena. Além do lançamento do novo consignado privado, ele citou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, medida anunciada nesta terça pelo governo federal. A proposta, segundo ele, tem objetivo de aumentar o poder de compra dos trabalhadores brasileiros.

O ministro afirmou que poucas pessoas acreditaram na ampliação da faixa de isenção do IR, mas reforçou que foi possível chegar a um desenho viável.

“Quero dizer para vocês que deu muito trabalho viabilizar, mas com uma equipe técnica de alta qualidade de que o Estado brasileiro dispõe, conseguimos chegar a um desenho que vai permitir que a partir de 1º de janeiro de 2026, todo trabalhador que ganha até R$ 5.000 vai pagar zero de imposto de renda e quem ganhar até R$ 7.000 vai pagar menos do que pagaria hoje com a tabela que está em vigor”, disse.

O ministro afirmou que, com essas medidas, o Brasil ganhou dois novos instrumentos para viabilizar o sonho de cada um. Ele reiterou ainda que todos os programas sociais foram reabilitados — como Minha Casa, Minha Vida e Luz Para Todos — e novos entraram em operação na atual gestão, como o Pé-De-Meia.

Segundo ele, quando os governos olham para o povo, as coisas começam a mudar para melhor.