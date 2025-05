Inflação oficial desacelera em abril, mas atinge maior resultado para o mês desde 2023 Resultado foi puxado, principalmente, pela maior variação no grupo saúde e cuidados pessoais, com 1,18% Economia|Rafaela Soares e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 09h03 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h41 ) twitter

Grupo de 'Saúde e cuidados pessoais' apresentou a maior alta no mês Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

A inflação oficial do país desacelerou em abril e registrou variação de 0,43%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve uma queda de 0,13 ponto percentual em relação a março, quando variou 0,56%. O resultado é o maior o mês desde 2023, quando o índice alcançou 0,61%.

No ano, o IPCA acumula alta de 2,48% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 5,53%, acima dos 5,48% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%.

Segundo o instituto, o resultado foi puxado, principalmente, pela maior variação no grupo saúde e cuidados pessoais (1,18%), seguida por vestuário (1,02%) e alimentação e bebidas (0,82%).

A autorização do reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos, que passou a valer a partir de 31 de março, influenciou o resultado no grupo de saúde e cuidados pessoais, que registrou aumento de 2,32% nos produtos farmacêuticos e 1,09% em itens de higiene pessoal.

Alimentação

Em abril, apesar do preço dos alimentos ter puxado a inflação, o grupo registrou uma desaceleração no período. O IBGE aponta que o setor saiu de 1,17% em março para 0,82% no mês anterior.

Os vilões para o resultado foram, principalmente, as altas da batata-inglesa (18,29%), tomate (14,32%) e do café moído (4,48%). No lado das quedas, ganham destaque a cenoura (10,40%), o arroz (4,19%) e as frutas (0,59%).

Para a alimentação fora de casa, o índice registrou alta de 0,80% em abril, frente ao 0,77% de março. No caso dos lanches, houve uma aceleração de 0,63% para 1,38% em abril, e a refeição (0,48%), por sua vez, mostrou desaceleração frente ao resultado de março (0,86%).





