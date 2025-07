IR 2025: Receita libera pagamento do 3º lote de restituição nesta quinta-feira (31) A expectativa é de que mais de 7,2 milhões de brasileiros recebam suas restituições; especialista alerta para golpes Economia|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Receita Federal inicia o pagamento do 3º lote de restituições do Imposto de Renda 2025 nesta quinta-feira (31).

Mais de 7,2 milhões de contribuintes receberão um total superior a R$ 10 bilhões, incluindo restituições de anos anteriores.

É crucial que os dados bancários estejam corretos para evitar problemas na recebimento da restituição.

Contribuintes devem verificar sua situação no portal da Receita e ter cuidado com golpes relacionados às restituições. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O pagamento do lote terá correção pela Selic Joédson Alves/Agência Brasil - 20.03.2025

A Receita Federal realiza nesta quinta-feira (31) o pagamento do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Serão contemplados mais de 7,2 milhões de contribuintes, número recorde em uma única rodada.

O valor total ultrapassa R$ 10 bilhões e inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito será depositado automaticamente na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração.

A maioria dos beneficiados utilizou a declaração pré-preenchida e indicou o CPF como chave Pix, o que garantiu prioridade no processamento.

‌



Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte deve acessar o portal oficial da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda” (https://www.gov.br/receitafederal), ou utilizar o aplicativo disponível para Android e iOS.

Para André Cavalcanti, contador e sócio da Valore Contabilidade, além do alívio financeiro, a restituição pode ser uma ótima oportunidade para quitar dívidas ou investir. Porém, é importante se atentar aos detalhes.

‌



“Para receber o valor com tranquilidade, é fundamental que as informações bancárias estejam corretas e que o contribuinte fique atento a possíveis pendências com a Receita”, explica.

Quem tem prioridade?

A ordem de pagamento segue critérios legais de prioridade, estabelecidos pela Receita Federal. Têm preferência:

‌



Idosos com 80 anos ou mais;

Pessoas acima de 60 anos com deficiência física ou mental, ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Quem usou a declaração pré-preenchida e indicou o CPF como chave Pix;

Quem entregou a declaração com antecedência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mesmo assim, contribuintes que se enquadram nesses critérios podem ficar fora do lote atual, caso tenham enviado a declaração com atraso ou se ela estiver retida na malha fina.

“A prioridade legal continua valendo, mas o processamento da declaração também depende da data de envio e da análise automática feita pela Receita”, afirma o contador.

Em caso de erro ou falta do pagamento

Quem tiver direito ao valor e não receber a restituição deve verificar se houve problemas com os dados bancários, inconsistência na titularidade da conta (a Receita só deposita em contas do próprio contribuinte) ou pendências no CPF.

Nesses casos, o valor não é perdido, apenas retido até que a situação seja regularizada.

É possível corrigir informações por meio de uma declaração retificadora. Para isso, o contribuinte deve:

Acessar o programa do IR ou o portal e-CAC; Selecionar a opção “Retificar declaração”; Corrigir os dados bancários ou outros campos; Enviar a declaração novamente com o número de recibo da original.

A Receita alerta que não entra em contato por e-mail, SMS ou WhatsApp para tratar de restituições. Todo o acompanhamento deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais.

“Dados bancários e informações fiscais jamais devem ser compartilhados com terceiros”, reforça André Cavalcanti.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp