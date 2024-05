Montadora planeja férias coletivas em três fábricas devido à tragédia no Rio Grande o Sul

Alto contraste

Tragédia no RS afetou o setor automotivo (Volkswagen/Divulgação)

A tragédia que atinge o estado do Rio Grande do Sul também afeta a economia do país. O setor automotivo é um deles. A montadora alemã Volkswagen confirmou, na manhã desta quarta-feira (15), que pode adotar um período de férias coletivas, ainda neste mês, por conta do impacto da produção. Os temporais causaram grandes enchentes no estado. Mais de 140 pessoas morreram até o momento .

Em nota, a Volkswagen informou que por conta das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, “alguns fornecedores de peças da Volkswagen do Brasil, com fábricas instaladas no estado, estão impossibilitados de produzir nesse momento. Por esse motivo, a Volkswagen do Brasil protocolou férias coletivas de forma preventiva para as fábricas Anchieta, Taubaté e São Carlos, que poderão entrar em férias coletivas a partir de 20 de maio, com o atual cenário”.

A empresa ainda detalhou o período das férias das montadoras. “Anchieta e Taubaté devem ter 10 dias de férias coletivas. A fábrica de motores de São Carlos deverá ter férias de 11 dias para parte do time de produção. A fábrica de São José dos Pinhais, neste momento, seguirá produzindo normalmente”.

Em função das fortes chuvas que acometem o estado do Rio Grande do Sul e o povo gaúcho, alguns fornecedores de peças da Volkswagen do Brasil, com fábricas instaladas no estado, estão impossibilitados de produzir nesse momento. Por esse motivo, a Volkswagen do Brasil protocolou férias coletivas de forma preventiva para as fábricas Anchieta, Taubaté e São Carlos, que poderão entrar em férias coletivas a partir de 20 de maio, com o atual cenário. Anchieta e Taubaté devem ter 10 dias de férias coletivas. A fábrica de motores de São Carlos deverá ter férias de 11 dias para parte do time de produção. A fábrica de São José dos Pinhais, neste momento, seguirá produzindo normalmente. A Volkswagen do Brasil se solidariza com o povo sul-rio-grandense e reforça sua convicção de que a reconstrução desse estado será realizada com a mesma grandeza dos gaúchos.