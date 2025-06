Não foi contemplado nos primeiros lotes da restituição do IR? Veja próximas datas Receita ainda vai liberar mais três lotes; contribuinte pode melhorar posição na fila com Pix e declaração pré-preenchida Economia|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Contribuintes podem consultar restituições do Imposto de Renda 2025 J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.06.2025

Se você ainda não foi incluído nos primeiros lotes da restituição do Imposto de Renda 2025, não se preocupe, a Receita Federal ainda vai liberar mais três rodadas de pagamento. Os créditos estão programados para os meses de julho, agosto e setembro e os valores são corrigidos com base na Selic.

Na segunda-feira (30), o segundo lote será liberado. A consulta se você foi contemplado pode ser feita no site da Receita. A ordem dos lotes segue critérios objetivos, como prioridade legal, uso de ferramentas digitais e data de envio da declaração.

O segundo lote vai beneficiar 6.545.322 contribuintes, somando mais de R$ 11 bilhões. O crédito será depositado diretamente na conta bancária informada na declaração ou via Pix com chave CPF.

Calendário completo da restituição

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (liberado nesta segunda)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Após essas datas, o Leão ainda pode liberar lotes residuais nos meses seguintes, para quem caiu na malha fina, retificou a declaração ou teve problemas bancários.

Além das restituições deste ano, o lote inclui valores residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos seguem uma ordem de prioridade prevista em lei e levam em consideração também o uso de ferramentas digitais que agilizam o processo.

Onde o dinheiro é depositado?

A restituição é depositada exclusivamente em contas vinculadas ao CPF do titular da declaração — pode ser conta-corrente, poupança ou de pagamento. Se a conta informada estiver errada ou for de terceiros, o crédito é rejeitado.

Para quem escolheu receber via Pix, a chave obrigatoriamente deve ser o CPF. Chaves como email, telefone ou aleatórias não são aceitas.

O que acontece se o contribuinte tiver pendências?

Quem não for contemplado deve consultar o extrato da declaração no site da Receita ou no app “Meu Imposto de Renda”. A plataforma mostra se o contribuinte está:

Em malha fina (com inconsistência na declaração);

Em malha débito (com dívidas que abatem a restituição);

Com dados bancários inválidos.

Caso seja identificado um erro, é possível retificar a declaração e voltar à fila. O prazo para retificação é até o fim do calendário de restituições.

Valores serão corrigidos até o último lote

O valor da restituição aumenta de acordo com o tempo de espera. A partir do terceiro lote, a quantia é corrigida com base na Selic acumulada desde junho. Por exemplo:

3º lote: 1% + Selic de junho;

4º lote: valor do 3º lote + Selic de julho;

5º lote: valor do 4º lote + Selic de agosto;

Lotes residuais: continuam acumulando Selic até o mês do pagamento.

Ou seja, quem for contemplado mais tarde terá uma restituição maior, como forma de compensação pela espera.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

